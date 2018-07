Dilma diz que Rio quer fazer Olimpíada melhor que a de Londres

Os Jogos Olímpicos do Rio, em 2016, foi um dos assuntos do encontro entre a presidente Dilma Rousseff e o primeiro-ministro da Grã-Bretanha, David Cameron, nesta quarta-feira, em Bruxelas (Bélgica), às margens da reunião de cúpula da União Europeia-Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac).

Segundo a presidente, a meta do Brasil é fazer "mais e melhor" nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, em comparação com os realizados em Londres, em 2012. Dilma agradeceu a colaboração britânica, mas prometeu fazer melhor.

"Vocês tiveram uma realização de muito sucesso. O Brasil está com tudo bastante adiantado em tempo, e nós pretendemos fazer uma festa monumental", afirmou. "A meta de quem recebe as Olimpíadas é fazer mais e melhor. Essa é a nossa meta." Os detalhes da intervenção de David Cameron ainda não foram revelados.