Dilma e Pelé apresentam Brasil ao mundo no sorteio das Eliminatórias

A Marina da Glória recebe hoje, às 15 horas, mais de 160 delegações estrangeiras para a festa do sorteio preliminar dos grupos do Mundial de 2014. No palco, shows de nomes consagrados da música brasileira, exibição de vídeos e uma clara mensagem da presidente Dilma Rousseff. Ela hesitou em vir ao Rio, mas decidiu marcar posição para ressaltar que a Copa é do Brasil e não da Fifa ou da cúpula do Comitê Organizador Local (COL), a mesma da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Dilma deve ficar poucos minutos no amplo espaço coberto por tendas às margens da Baía de Guanabara. Estará em companhia de Pelé, seu trunfo na nova etapa de sua relação com as entidades ligadas ao futebol.

Prefeito do Rio tenta brincar e comete gafe A presidente ficou contrariada com o fechamento do espaço aéreo no entorno da Marina da Glória, no horário do sorteio. A medida, porém, não a atingiu. Ela vai desembarcar às 14 horas no Aeroporto Santos Dumont e segue de carro para o local e retorna a Brasília antes do anoitecer. Na programação inicial do evento, estavam previstos discursos de Dilma e dos presidentes da Fifa e CBF, Joseph Blatter e Ricardo Teixeira. A fala de Teixeira, no entanto, foi retirada de pauta desde que houve a confirmação da vinda da presidente da República. Ele não vai ficar nem no palco.

Ontem, o dirigente se envolveu numa confusão na área interna do evento, quando recebia representantes das 12 cidades-sede do Mundial. Ao ser abordado por um jornalista inglês, reagiu de forma intempestiva. "Seria uma rápida entrevista, ele me perguntou de onde eu era, disse que da Inglaterra. Isso bastou para que dissesse que éramos corruptos", declarou Charles G. Sale, do Jornal Daily Mail.

De acordo com a assessoria de Ricardo Teixeira, o que o dirigente teria perguntado era se o repórter representava "um desses jornais ingleses corruptos que estão enlameados até o pescoço" - uma referência ao News Of The World, envolvido em escândalo de grampos.

Teixeira tem se indisposto com a imprensa britânica desde que vieram à tona denúncias levadas ao parlamento inglês de que ele teria pedido "vantagens" para apoiar a candidatura da Inglaterra à sede da Copa de 2018.

Show para o mundo. A festa na Marina da Glória deve durar 105 minutos e vai ser transmitida ao vivo pela TV para mais de 200 países. Ivan Lins, Ana Carolina e Ivete Sangalo compõem a lista de músicos escolhidos para dar um caráter de espetáculo ao evento. Também haverá participação de Daniel Jobim, neto de Tom Jobim.

Com o sorteio vão ficar conhecidos os grupos das Eliminatórias na Europa, Ásia, África, Oceania e Américas do Norte e Central e Caribe.

As nove seleções credenciadas para a disputa das Eliminatórias sul-americanas não vão ser divididas em grupo. Sem o Brasil, o único já classificado para o Mundial, Argentina, Uruguai e mais sete equipes iniciam em 7 de outubro deste ano um torneio por ponto s corridos que vai confirmar outras quatro seleções da América do Sul no Mundial e ainda deixará a quinta colocada em condições de tentar obter vaga na repescagem.

A expectativa maior é pela formação dos nove grupos europeus, em busca de 13 vagas para a Copa de 2014.

Do Afeganistão ao Zimbábue, 203 nações se inscreveram no evento desta tarde. Algumas, porém, não enviaram nenhum representante ao Rio.