Dilma faz de Pelé embaixador do Mundial

BRASÍLIA e RIO

Em meio ao atraso das obras dos estádios e a desconfiança na capacidade da seleção, a presidente Dilma Rousseff nomeou ontem Pelé o embaixador honorário do Brasil para a Copa de 2014. Com isso, o Rei do Futebol deve comparecer sábado ao sorteio das chaves das Eliminatórias, que ocorrerá na Marina da Glória, no Rio.

A princípio, Pelé não se mostrava disposto a ir ao sorteio, apesar de ter sido convidado pela Fifa. Com a nomeação, mudou de posição. Será sua estreia como embaixador honorário. A presidente também manifestou interesse de participar da cerimônia, de acordo com o ministro do Esporte, Orlando Silva.

Dilma recebeu ontem Pelé no gabinete do terceiro andar do Palácio do Planalto para formalizar a homenagem, classificada como "jogada de marketing" por assessores. Após o encontro, Pelé pediu um voto de confiança dos brasileiros na organização da competição. "Eu não poderia deixar de aceitar esse convite. O que gostaria de pedir é que o povo brasileiro acreditasse."

Nos últimos meses, no entanto, ele criticou algumas vezes o atraso nas obras necessárias para o Mundial, principalmente as referentes a infraestrutura. Chegou a dizer que o "Brasil corre um grande risco de se envergonhar se não fizer uma boa Copa".

Ontem, Pelé não escondeu que recebeu com naturalidade a nova tarefa. Ele observou que trabalha na "promoção" do País desde que venceu a Copa de 1958. "Como brasileiro, faço isso desde que nasci, desde a Copa da Suécia", disse. Ele ressaltou que o programa de organização do torneio no Brasil "estava confuso" e com "alguns problemas". "A presidente disse que está fazendo todo o esforço para que a gente entregue bem essa Copa do Mundo", afirmou.

O ministro do Esporte, Orlando Silva, ressaltou que o título concedido a Pelé é apenas honorário. O "embaixador" será um interlocutor especial, mas não terá responsabilidades executivas. "A presidente avaliou que Pelé seria a melhor face da Copa."

Pelé está mesmo empolgado. Inicialmente, teria alegado razões profissionais para não comparecer ao sorteio. Haveria conflitos de interesse entre seus patrocinadores e os da Fifa.

Pelé faz promoção de algumas empresas concorrentes das que apoiam a entidade, e também a CBF. Entre elas estão uma empresa do setor de cartão de crédito, uma do setor de telefonia e um banco. Mas, agora, sua participação no sorteio se torna fundamental.

Romário fora. Craque do Mundial de 1994, Romário também não estará na festa. Quem o chamou foi o Comitê Organizador da Copa. O ex-jogador e atual deputado federal (PSB-RJ) disse que já tinha outro compromisso e não poderia adiá-lo. Romário está estremecido com o presidente do COL e da CBF, Ricardo Teixeira, desde que o questionou publicamente sobre os gastos excessivos da Copa de 2014.