Dilma inaugura o novo Castelão em Fortaleza A presidente Dilma Rousseff deu o pontapé inicial simbólico do novo Castelão, ontem, em Fortaleza. A arena é a primeira da Copa do Mundo de 2014 a ficar pronta. Acompanhada por Cid Gomes, governador do estado, além de ministros e outras autoridade, Dilma também retirou a faixa que simbolizava a entrega da obra pronta. Ela também posou para fotos com os trabalhadores que participaram da reforma do estádio. O evento contou com um show do cantor Raimundo Fagner e teve boa presença de público. Por vídeo, o presidente da Fifa, Joseph Blatter, fez elogios.