Dilma mostra confiança com obras na Arena da Baixada

Na terça-feira, após vistoria nas obras da Arena da Baixada, o secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, revelou preocupação com o atraso e admitiu até mesmo a possibilidade de Curitiba ser excluída da Copa. Depois, o presidente do Comitê Organizador Local (COL), José Maria Marin, chegou a dizer que já existe um "plano B" se o estádio do Atlético-PR não ficar pronto a tempo.

Ao comentar sobre o caso da Arena da Baixada na noite desta quarta-feira, Dilma explicou que não concorda com aqueles que apostam "no pior". "O Brasil tem que apostar a seu favor", defendeu a presidente. "Eu acredito que o governador, o prefeito e os empresários que são responsáveis pelo estádio de Curitiba irão fazer o estádio no prazo. Eu tenho certeza", completou.

Dilma também aproveitou a inauguração da Arena das Dunas, sétimo dos 12 estádios da Copa a ser entregue, para exaltar a realização do Mundial no Brasil. Ressaltando a relação "muito forte" dos brasileiros com o futebol, ela disse que "o povo brasileiro vai demonstrar uma imensa capacidade de receber os visitantes". "Tenho certeza que nós faremos a Copa das Copas", avisou.