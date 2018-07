Dilma dá os parabéns aos atletas brasileiros que disputaram o Pan

No último dia dos Jogos Pan-Americanos de Toronto, a presidente da República, Dilma Rousseff, publicou nota homenageando os participantes. “Com muito orgulho, faço (…) uma homenagem especial aos nossos atletas que mostraram força e determinação no Canadá”, escreveu a presidente no comunicado divulgado agora à noite pela Secretaria de Imprensa da Presidência da República.

No texto, Dilma enfatiza que dos 141 pódios alcançados pelo Brasil, 121 foram conquistados por atletas e equipes que recebem patrocínio do governo federal. Mais de 70% da delegação brasileira em Toronto, é formada por bolsistas do Ministério do Esporte, continua o documento. “Nossa alegria se torna ainda maior porque pudemos ajudar a construir o caminho em direção às medalhas”, disse. “Tenho certeza de que vamos colher ainda mais frutos nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro, no ano que vem”, continuou.

A presidente assegurou que o compromisso é apoiar o esporte, que, segundo ela, possui um poder transformador. “Atletas como o nadador Thiago Pereira, que se tornou em Toronto o maior medalhista da história dos Jogos Pan-Americanos, são exemplos para nossas crianças”, escreveu. Em seguida, ela cita outros participantes e equipes.

"Parabenizo a todos que competiram em Toronto e aproveito para desejar boa sorte aos nossos atletas paralímpicos que disputarão, daqui a duas semanas, os Jogos Parapan-Americanos. Recebam meu carinho e o apoio de todos os brasileiros”, termina o texto da presidente.