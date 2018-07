Dilma recebe equipe brasileira de vôlei de praia em Brasília

Dilma convidou os atletas para um almoço, do qual também participaram o ministro do Esporte, George Hilton, o ministro da Casa Civil, Jaques Wagner, e o ministro da Defesa, Aldo Rebelo, além de dirigentes do vôlei de praia. Melhor jogadora do mundo no ano, Larissa celebrou o apoio dado pela presidente.

"Todo este apoio que temos recebido é muito importante para que tenhamos obtido os resultados que conseguimos. Nós, atletas, estamos 200% motivados para disputar os Jogos Olímpicos 2016", disse, mirando o principal evento do ano que vem, que acontecerá no Rio.

Quem também comentou sobre o almoço com Dilma foi o campeão mundial Alison. "O esporte vem passando por um momento maravilhoso neste País. A presidente nos pediu o ouro olímpico e esse é o nosso objetivo também. Tomara que a gente traga o ouro para ela no ano que vem."

Durante a conversa, foram discutidos os rumos do vôlei de praia brasileiro para que brilhe diante de sua torcida no ano que vem. "É sempre muito interessante poder expor às autoridades dirigentes do País o nosso planejamento, e a presidente Dilma demonstra muita sensibilidade com os temas ligados ao esporte", explicou o diretor executivo da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), Ricardo Trade.