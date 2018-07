Dilma sela paz com a Fifa e promete 'Copa das Copas'

A presidente insistiu que o Mundial deste ano será "a Copa das Copas" e que os estrangeiros não terão problemas no País. "Podem vir ao Brasil. Vocês serão recebidos de braços abertos", disse.

Dilma, porém, recusou-se a responder perguntas dos jornalistas sobre a situação do estádio de Curitiba para a Copa do Mundo, a Arena da Baixada, que está ameaçado de ser retirado do torneio em razão dos atrasos nas obras. A orientação da Fifa era de que nem ela e nem Blatter aceitariam perguntas.

Em uma iniciativa coreografada, Dilma e Blatter se deram as mãos, sorriram e trocaram elogios mútuos. "Essa será uma grande Copa", afirmou Blatter, que apenas há duas semanas havia dito que nunca havia visto um país-sede tão atrasado na preparação para o torneio.

Nesta quinta-feira, no entanto, as críticas foram deixadas de lado pelo presidente da Fifa. "Não haverá problemas. No final tudo se resolve, principalmente no Brasil", disse Blatter.

Dilma também deu suas garantias de que o Mundial será um sucesso no Brasil, repetindo que esta será a "Copa das Copas". "Estamos preparados. O governo terá todo o empenho para que essa seja a Copa das Copas", insistiu.

Esta foi a primeira vez que a presidente do Brasil visitou a sede da entidade mais poderosa do futebol mundial. Um dos objetivos da reunião foi o de mostrar que o Brasil estará pronto para a Copa do Mundo.

Mas o encontro que estava marcado para as 15 horas (horário local) acabou sendo adiado porque Dilma se atrasou, fazendo a Fifa esperar. Tanto ela quanto Blatter tentaram apresentar um clima de paz e de cordialidade, para mostrar união pelo sucesso da realização do Mundial, marcado para os meses de junho e julho no Brasil.