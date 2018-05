Dimitrov, Nishikori e Monfils vencem na estreia de Roland Garros

O búlgaro Grigor Dimitrov, cabeça de chave número 4, confirmou o favoritismo e estreou com vitória em Roland Garros neste domingo. Na sua primeira partida no Grand Slam de Paris ele derrotou o egípcio Mohamed Safwat, número 182 do mundo, por 3 sets a 0, com parciais de 6/1, 6/4 e 7/6 (7-1), em 2h02 de partida.

+Ucranicano desiste e italiano será o rival da estreia de Nadal em Roland Garros

Dimtirov agora terá pela frente o norte-americano Jared Donaldson, que sofreu, mas conseguiu eliminar o chileno Nicolas Jarry após uma vitória por 3 sets a 2, com parciais de 6/3, 4/6, 3/6, 6/3 e 6/4.

O japonês Kei Nishikori, cabeça de chave número 19, também teve uma estreia tranquila no saibro francês ao derrotar o local Maxime Janvier por 7/6 (7/0), 6/4 e 6/3. Nishikori ainda não sabe quem será seu próximo adversário, que sairá do confronto entre o francês Benoit Paire e o espanhol Roberto Carballes.

Cabeça de chave 32 da competição, o francês Gael Monfils encarou o compatriota Elliot Benchetrit e venceu com certa facilidade após um susto no primeiro set. Depois de perder a primeira parcial por 3/6, ele impôs o ritmo e conseguiu a virada com parciais de 6/1, 6/2 e 6/1. Monfils enfrentará na segunda rodada o eslovaco Martin Klizan, que eliminou o sérvio Laslo Djere por 7/6 (8-6), 4/6, 7/6 (8-6) e 6/1.

O espanhol Pablo Carreño, 10º cabeça de chave do torneio, também precisou reagir e venceu de virada o eslovaco Jozef Kovalik pelo placar de 4/6, 6/1, 7/5 e 7/6 (7-5). Ele espera agora pode enfrentar na segunda rodada o brasileiro Thomaz Bellucci, que estreia ainda neste domingo contra o argentino Federico Delbonis.

Ainda neste sábado, o bósnio Damir Dzumbur derrotou o norte-americano Denis Kudla por 6/4, 6/2 e 6/2. O moldavo Radu Albot eliminou o francês Gregoire Barrere por 6/4, 6/0, 5/7, 1/6 e 6/2. E francês Corentin Moutet bateu o croata Ivo Karlovic por 7/6 (9/7), 6/2 e 7/6 (7/5).