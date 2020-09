Dinamarquês surpreende no fim e vence a 14ª etapa da Volta da França

Com uma investida na reta final do trecho deste sábado, o ciclista dinamarquês Soren Kragh Andersen venceu a 14ª etapa da Volta da França, disputada no trajeto de 194,5 quilômetros, entre Clermont e Ferrand. O atleta da equipe Team Sunweb surpreendeu os rivais faltando três quilômetros para o fim da etapa e comemorou.

"Eu estou simplesmente maravilhado. É sempre difícil você falar que é bom o suficiente até que você consegue", disse o dinamarquês, após conquistar sua maior vitória da carreira. Ele nunca havia vencido uma das etapas da principal competição de ciclismo de estrada do mundo.

Andersen chegou na frente dos rivais ao completar o trajeto do dia com o tempo de 4h28min10s. O esloveno Luka Mezgec ficou em segundo lugar, com 4h28min25s, à frente do italiano Simone Consonni, com o mesmo tempo do adversário. No mesmo bloco, completaram a etapa o eslovaco Peter Sagan, tricampeão mundial, e o norueguês Casper Phillip Pedersen.

A camisa amarela, concedida ao líder geral, segue com o esloveno Primoz Roglic, 29º colocado na etapa deste sábado. No geral, ele soma 61h03min00s, à frente do compatriota Tadej Pogacar (61h03min44s) e do colombiano Egan Bernal (61h03min59s), atual campeão da Volta da França.

A 15ª etapa da tradicional competição será disputada neste domingo, com trecho de 174,5 quilômetros, entre Lyon e Grand Colombier.