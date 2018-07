Direção do Guarani mira Juninho, do Confiança-SE, como opção para o gol

Segundo o jogador, a direção do clube paraibano não quis liberá-lo. Experiente, com 33 anos, ele foi indicado pelo técnico Marcelo Chamusca. Agora a bola da vez é Juninho, ex-Barretos, de 28, que está em fase de negociação, mas tem vínculo com o Confiança, do Sergipe, lanterna do Grupo A da Série C. O objetivo é arrumar uma alternativa para o atual titular Leandro Santos. O seu reserva é Passarelli, do time da categoria sub-20.

Se realmente vier para o estádio Brinco de Ouro, Juninho chegará para disputar posição com Leandro Santos, que até agora contribui para o clube ter a melhor defesa da competição, com apenas dois gols sofridos em cinco jogos. O Guarani volta a campo na próxima segunda-feira, desta vez contra a Portuguesa, no estádio do Canindé, em São Paulo, no fechamento da sexta rodada da Série C.

Após a vitória do último domingo sobre o Boa por 2 a 1, os jogadores voltaram ao clube nesta segunda-feira. Os reservas fizeram um jogo-treino contra o time sub-20, enquanto que os titulares, um trabalho de regeneração. Depois foram liberados para voltar somente nesta quarta.