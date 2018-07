'Diretas já' promete agitar clube

Atualmente, são os conselheiros que escolhem o mandatário do Palmeiras. Um projeto, no entanto, já foi encaminhado ao presidente do Conselho Deliberativo, José Angelo Vergamini, pedindo para que seja colocado em votação a mudança de estatuto, para que as eleições futuras sejam abertas a todos os sócios. Vergamini engavetou esse documento.

Esta não é a primeira vez que acontece um movimento a favor do "Diretas Já", como os palmeirenses têm chamado. Em outubro, vários deles fizeram barulho na porta da Academia de Futebol, no mesmo dia de uma importante reunião do Conselho.

No futebol, a negociação com o lateral Kléber (Internacional) está suspensa. Dirigentes têm dúvida de que possa ser um bom negócio. O clube fechou com Juninho, do Figueirense, para a mesma posição. E os salários de Kléber seriam bem salgados.

PALMEIRAS. T. HELENO VAI PARAR POR 4 MESES, PARA OPERAR OS PÉS