Diretor da Volta da França cobra investigação rápida em caso Froome

O diretor da Volta da França, Christian Prudhomme, se manifestou nesta sexta-feira pela primeira vez sobre o caso de doping do ciclista britânico Chris Froome, atual vencedor da tradicional competição. Um dos principais líderes do ciclismo mundial, Prudhomme pediu uma rápida investigação sobre o caso.

"Queremos que a situação seja esclarecida o quanto antes, para sairmos da escuridão e da ambiguidade", declarou o dirigente, em entrevista a France Info TV. "Queremos obviamente uma investigação, mas não queremos que leve meses e meses para que tenhamos uma resposta sobre o caso da UCI o mais rápido possível na próxima temporada."

A União Ciclística Internacional (UCI) anunciou no dia 13 que Froome foi reprovado em exame antidoping realizado em setembro durante a disputa da Volta da Espanha. No entanto, optou por não puni-lo preventivamente. A entidade pediu apenas que o atleta forneça mais informações após teste realizado durante a competição apontar o uso, em alta quantidade, de uma substância que está em um medicamento normalmente prescrito para combater a asma.

O dono de quatro títulos da Volta da França teve constatada no exame de urina uma concentração de salbutamol de 2.000 nanogramas, que é o dobro do que é permitido pela UCI. Froome alegou que fez uso do remédio porque teve uma crise de asma durante a prova. Ele garantiu ter consumido o medicamento segundo as orientações médicas da sua equipe, a Sky. O medicamento ajuda a ampliar a capacidade pulmonar e pode ser utilizado para aumentar a resistência de um competidor se usado em quantidades expressivas.

A UCI revelou que a contraprova do exame de Froome confirmou o resultado positivo para doping, mas ressaltou que a "a presença de uma determinada substância como o salbutamol em uma amostra não resulta na imposição de uma suspensão provisória obrigatória contra o ciclista". A ausência de uma punição causou polêmica no mundo do ciclismo e outros atletas criticaram a postura da entidade.

É por essa razão que o diretor da Volta da França quer uma investigação completa para evitar qualquer suspeita sobre a conduta do ciclista, que deve disputar a competição em julho do próximo ano. Se for punido, Froome deve perder o título da Volta da Espanha e ainda deve cumpriu um período de suspensão.

Christian Prudhomme quer evitar que se repita situação vivida com o ciclista espanhol Alberto Contador em 2011. Campeão da Volta da Espanha daquele ano, apesar de um teste antidoping positivo, ele perdeu o título depois em disputa na Corte Arbitral do Esporte. E o troféu precisou ser concedido a outro atleta.