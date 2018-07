Diretor promete cinco titulares para o Palmeiras em 2013

O Palmeiras vai ter uma equipe forte para 2013, e cinco jogadores serão contratados como titulares. A promessa é do diretor financeiro Antônio Henrique Silva, que diz ainda que o clube não desistiu da contratação do goleiro Fábio, do Cruzeiro.

A posição é uma das prioridades da diretoria para a próxima temporada. O Palmeiras já conversou com os dirigentes do Cruzeiro, que não quiseram chegar a um acordo. "Eles pediram o Maikon Leite, mas não querem nos dar nada em troca", afirmou o dirigente palmeirense. "O Cruzeiro não está querendo liberar o Fábio, mas ainda vamos conversar de novo."

Além de Fábio, outros nomes estão na lista alviverde. "O Fernando Prass é um bom goleiro também, experiente. E tem o Magrão, que pega tudo lá no Sport", declarou Henrique Silva. Segundo o dirigente, Deola deve renovar seu contrato de empréstimo com o Vitória e, assim, nem voltará para o Palmeiras em 2013.

Gilson Kleina passou uma lista com sete jogadores para a diretoria. "Desses nomes, devemos trazer cinco", explicou o diretor financeiro. "E só vamos contratar atleta para ser titular. Se for para ficar no banco, então é melhor a gente dar chance para os nossos garotos. Já vimos que o Patrik Vieira e o João Denoni foram bem, temos outros atletas da base também."

Além de um goleiro, o dirigente diz que o Palmeiras precisa de jogadores para quase todas as outras posições: zagueiro, meia, atacante e um lateral-esquerdo. Para a defesa, Henrique Silva afirma que o atleta deve vir de algum país vizinho do Brasil. "Mas não posso falar nem o nome do time, senão depois vamos ter de pagar mais. Até semana que vem devemos anunciar dois reforços."

Ontem, Arnaldo Tirone disse a amigos que desistiu de concorrer à reeleição em janeiro.