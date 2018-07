Diretor técnico Paddy Lowe deixa a Mercedes após 3 títulos seguidos na F-1 Após levar a Mercedes a três títulos consecutivos na Fórmula 1 tanto no Mundial de Pilotos quanto no de Construtores, o diretor técnico da equipe, Paddy Lowe, anunciou nesta terça-feira sua saída. De acordo com a Mercedes, ele terá um período de 'Garden Leave', em que permanecerá recebendo salários da equipe, de forma que não inicie um trabalho numa concorrente, levando informações privilegiadas.