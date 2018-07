Diretoria ainda espera pelo atacante Marcelo Moreno

Além dele, o volante Léo Gago já fez exames médicos ontem e deve ser confirmada sua contratação até amanhã. O meia Rondinelly está próximo do acerto, mas o desfecho pode ser na semana que vem.

Assim, o Palmeiras acerta com quatro gremistas e fica pendente apenas a situação do quinto jogador, que seria Marcelo Moreno. O diretor executivo , José Carlos Brunoro, vai tentar uma nova conversa com o atacante e caso não tenha êxito, o clube vai tentar a liberação do meia Marco Antônio, com boa passagem pela Portuguesa e que chegou a ter seu nome envolvido na transação, mas Vanderlei Luxemburgo não quis liberá-lo. Caso não haja acordo, o time gaúcho deve pagar uma compensação financeira pela ausência do quinto reforço.

Mas isso não significa que a diretoria não vai investir em um grande nome para o ataque. Borges interessa a Kleina e chegou a ser oferecido pelo Cruzeiro na negociação do atacante Luan, mas o Palmeiras recusou o atleta por ele estar se recuperando de cirurgia no tornozelo.

Sem opções. A necessidade de um atacante de área é consenso entre a diretoria e a comissão técnica. Acreditam que Caio, revelado na base do clube, ainda não está preparado para ser titular, tanto que Kleina mexeu drasticamente no esquema tático de hoje para não ter que apostar no garoto. / DANIEL BATISTA