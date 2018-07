Diretoria 'ajuda' Gilson Kleina na escalação do Palmeiras

SÃO PAULO - Os dirigentes do Palmeiras tentam esconder, com discurso confiante, mas o sentimento no clube é de desespero com a possível queda no Brasileiro. Por isso, vale até interferir no trabalho do técnico Gilson Kleina para tentar salvar o time da Série B.

Desde que chegou ao clube, há pouco mais de um mês, Kleina e seus auxiliares têm ouvido muitos palpites de possíveis mudanças do gerente de futebol, César Sampaio, do presidente Arnaldo Tirone e de seu vice Roberto Frizzo. A diretoria não chegou (ainda) a obrigar que o treinador afaste ou escale alguém, mas constantemente faz comentários referentes a um ou outro jogador.

O último caso envolve o lateral-direito Artur. Um dirigente ouvido pelo Estado admitiu que a atuação do jogador contra o Inter foi considerada uma tragédia e que seria o momento de Correa atuar em seu lugar. Coincidentemente, no lado esquerdo, Juninho caiu muito de rendimento e acabou perdendo a posição para o experiente Leandro.

"Nessa hora a gente não pode ter medo de mexer no time e já deu para perceber que o Kleina não tem opções, basta ver que ele deu oportunidade para os moleques (João Denoni e Patrick Vieira). Mas é sempre bom deixar claro o que estamos pensando", disse o dirigente.

Resta saber se o treinador vai fazer a mudança para a partida contra o Botafogo. Outra alteração que contou com a interferência da diretoria foi a entrada de Wesley. O volante dizia que estava inseguro para fazer alguns movimentos, após se recuperar de uma cirurgia no joelho direito, mas Kleina teve uma conversa com ele e, respaldado pela diretoria, conseguiu convencê-lo de que precisava voltar logo.

Daniel Carvalho também foi afastado após uma conversa do treinador com a diretoria, que achava que ele não estava se dedicando nos treinos como poderia, reclamação desde os tempos de Luiz Felipe Scolari.

Apesar das interferências, a diretoria está satisfeita com o trabalho do treinador. Entretanto, a eleição para presidência do clube será no início do ano que vem e as chances da atual diretoria permanecer são pequenas.

Mas Kleina contra-ataca e pede para que os dirigentes também mostrem mais força nos bastidores, alegando que o Palmeiras tem sido muito prejudicado pela arbitragem no Campeonato Brasileiro. "Não quero ser beneficiado, mas que o tratamento seja igual. Temos de mostrar a força do Palmeiras. Falo por 15 milhões de torcedores", disse o treinador, que na partida contra o Internacional ficou indignado com a atuação do árbitro Francisco Carlos Nascimento e pela anulação do gol de mão marcado por Barcos.

Polêmicas à parte, o Palmeiras pode ganhar para a partida contra o Botafogo um reforço. O volante João Vitor teve uma conversa com Kleina na sexta-feira, disse que gostaria de voltar a jogar e o treinador lhe prometeu uma oportunidade. Ele estava se recuperando de lesão no pé e já havia manifestado a intenção de deixar o clube anteriormente.