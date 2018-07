Diretoria cede aos pedidos de Felipão e Barcos é novo reforço

Preocupado com a possibilidade de perder o atleta, o presidente Arnaldo Tirone ligou para o presidente da LDU, Esteban Paz, e disse que aceitava pagar os US$ 4 milhões (R$ 7,1 milhões) pedido pelos equatorianos por 70% dos direitos do atacante.

O que atrapalhou a negociação foi que a diretoria alviverde mudou constantemente a proposta e a declaração de Frizzo, de que o Palmeiras não era a Marinha para querer ter barcos, não foi bem aceita pelo jogador e pelos diretores da LDU. Mas, ontem, o vice-presidente conversou com Paz, pediu desculpas e disse que a declaração foi publicada fora de contexto.

Barcos deve chegar entre hoje e amanhã ao Brasil para assinar contrato e, na semana que vem, será apresentado como reforço do Palmeiras.

O jogador confirmou ao Estado que, embora tivesse proposta do Oriente Médio, desde o início optou em defender o Palmeiras. "A proposta do Oriente era melhor, mas eu sempre coloquei o Palmeiras como prioridade. Estou muito feliz por chegar a um clube da grandeza do Palmeiras", afirmou o atacante, que está treinando normalmente com a LDU e garante estar em condições de jogar assim que chegar. "Estou bem fisicamente e pronto para ajudar o Palmeiras."