Diretoria do Guarani prioriza dois reforços com vistas ao acesso na Série C Mesmo invicto, líder do Grupo B e dono da melhor campanha do Campeonato Brasileiro da Série C com 14 pontos, a direção do Guarani já começa a traçar uma segunda meta na formação de seu elenco para o restante da competição. Com o objetivo de chegar à segunda fase e brigar pelo acesso, o time prioriza no momento duas peças: um lateral-direito e um atacante nato, centroavante ao velho e bom estilo matador.