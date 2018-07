Diretoria do Palmeiras bate cabeça sobre Carlos Alberto

SÃO PAULO - O Palmeiras deve anunciar nesta terça-feira o capítulo final da novela Carlos Alberto. O meia, que havia sido confirmado pelo presidente Arnaldo Tirone, foi praticamente descartado pelo dirigente na segunda. O diretor de futebol, César Sampaio, por sua vez, avisou que as negociações continuam.

Mais uma vez a diretoria bate cabeça e não consegue explicar o que realmente acontece. Até domingo, eram várias informações: o jogador estaria machucado, não teria aceitado o contrato de risco oferecido e a repercussão sobre sua chegada teria sido negativa entre os torcedores.

A primeira notícia realmente é verdadeira. Carlos Alberto sofre com uma pubalgia e passou por diversos exames. Mas este não é o problema principal que faria o jogador ser vetado. "Após o primeiro exame resolvemos fazer outros e só teremos uma resposta final amanhã (hoje)", contou o médico Otávio Vilhena. "Mas clinicamente ele não foi descartado." O meia, que se tratava na clínica do goleiro Marcos, em São Paulo, foi avaliado ontem por um médico especialista em quadril. O diagnóstico inicial é de que o jogador não precisará passar por cirurgia.

Em entrevista à Rádio Jovem Pan, Tirone descartou a contratação antes mesmo de ter a resposta dos médicos. "Ele (Carlos Alberto) esteve no Palmeiras na sexta-feira, mas não houve um acordo. Por enquanto ele não vem", avisou o dirigente.

Apesar das declarações do presidente, César Sampaio adotou outro discurso e afirmou que o maior atrito é com o Vasco, dono dos direitos do jogador. "Ainda estamos em negociação. Mas a questão é que primeiro foi passada uma coisa e depois conversada outra", afirmou. "Se não for do jeito que a gente quer, ele não vem mais."

O Palmeiras não aceita pagar integralmente o salário de Carlos Alberto, de 27 anos. O combinado é que o clube dividiria os gastos com o time carioca.