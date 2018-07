Diretoria do Palmeiras vai tentar convencer Luan a ficar no clube

SÃO PAULO - Luan vive uma situação estranha. A maior parte da torcida do Palmeiras pega no seu pé e torce por sua saída do clube, mas bastou ele dizer em entrevista ao Estado que quer ir embora para surgirem vários interessados em contratá-lo.

O diretor-executivo do Palmeiras José Carlos Brunoro disse ontem que recebeu quatro propostas por Luan em menos de 24 horas. E, segundo ele, são ofertas vantajosas para o Palmeiras e feitas por clubes de ponta.

Atlético-MG e o Inter são alguns dos interessados no jogador e tentam tirá-lo do Palmeiras desde o ano passado. Mas Arnaldo Tirone não aceitava abrir negociação

Com o presidente Paulo Nobre a situação é diferente. Ele deixa claro que se Luan realmente estiver insatisfeito aceita negociá-lo, mas antes de tomar uma decisão vai conversar com o jogador e com o técnico Gilson Kleina para ouvir o que eles têm a dizer.

A diretoria e a comissão técnica gostariam de manter o jogador porque o consideram importante taticamente, embora admitam que ele não é um primor de técnica.

Apelo à torcida. O problema é que Luan está muito irritado com a torcida, que não demonstra dar trégua. Nem o gol marcado diante do Oeste quarta-feira foi suficiente para atenuar as críticas que ele recebe.

"É estranho isso. É um jogador que ninguém quer no Palmeiras, mas que o Brasil inteiro quer, já que fui procurado por clubes de quatro estados diferentes. Eu me pergunto então qual é o motivo de grandes clubes quererem o Luan", disse Brunoro.

Paulo Nobre pede maior compreensão da torcida para manter o atacante no elenco.

"Temos de valorizar os nossos jogadores. O palmeirense às vezes é cruel com um jogador que é nosso. Se veste a camisa do Palmeiras, está nos defendendo, é nosso."