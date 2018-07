Diretoria do Santos quer estádio lotado para estreia de Montillo

SANTOS - A semana do Santos promete. Pela programação da diretoria, as situações de Montillo e Marcos Assunção estarão regularizadas com a assinatura dos contratos para que os dois mais importantes reforços contratados até agora tenham condições para participar do amistoso contra o Grêmio Barueri, na quarta-feira à noite, no Pacaembu.

A expectativa é que o estádio esteja lotado para a apresentação do novo camisa 10 e do esboço do time projetado por Muricy Ramalho para manter em 2013 a marca de dois títulos conquistados por temporada, desde 2010.

Um Santos mais veloz e forte ofensivamente. Essa é a previsão de Muricy. O treinador está satisfeito não apenas com a qualificação técnica da equipe, mas também com as muitas opções que passará a ter no banco. Mesmo assim, o treinador prefere esperar pela resposta do time em campo antes de achar que o sucesso está garantido e a equipe não dependerá de Neymar.

"Tenho experiência. Um presidente de um clube me falou uma vez que o time era melhor do que o do ano anterior, eu respondi que não era porque ainda não havia jogado. Às vezes o time pode ser melhor tecnicamente, mas não ter resultado. Os jogadores que estamos trazendo são de qualidade, mas é uma mudança grande e demora a entrosar", disse Muricy.