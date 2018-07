Diretoria do Santos se recusa a falar em desmanche até o Mundial

SANTOS - Apesar da saída de Zé Eduardo, Maikon Leite, Jonathan, Alex Sandro e Keirrison, além da negociação de Danilo com o Porto (só deixará o clube em janeiro), o diretor de Futebol do Santos, Pedro Luiz Nunes Conceição, garante que a equipe não está em processo de desmanche após a conquista da Libertadores.

"O Santos não corre o risco de desmanche. Na verdade, estamos nos fortalecendo. Se verificar, do time que disputou a final da Libertadores contra o Peñarol, só saiu o Zé Eduardo. Nós nos sentimos 100% seguros, e com total convicção de que esse será o elenco para disputar o restante do Brasileiro e o Mundial de Clubes, em dezembro", afirmou o dirigente, após a apresentação do meia Ibson, nesta quarta-feira cedo, no CT Rei Pelé.

Pedro Luiz repetiu que Neymar e Ganso só saem mediante o depósito do valor da multa e após a disputa do Mundial. Com relação ao interesse da Roma no goleiro Rafael e da Fiorentina no volante Arouca, a resposta do diretor foi de que o Santos não recebeu nenhuma proposta.

Ibson. A mais cara das sete contratações do Santos para o segundo semestre - 4 milhões, aproximadamente R$ 9 milhões - deve estrear ou pelo menos ficar no banco de reservas. Com a situação regularizada, o volante de 27 anos, formado no Flamengo, foi apresentado nesta quarta e avisou que está apto para atuar.

Nesta quinta Ibson volta à Rússia para cuidar da mudança, mas deve retornar no fim de semana, a tempo de ficar à disposição para o jogo da próxima quarta-feira.

"Estava numa sequência forte na Rússia e a minha estreia vai depender de questões burocráticas e da decisão de Muricy Ramalho", afirmou. "Sei que o Santos é muito forte, ainda está se reforçando e vou enfrentar muita concorrência, mas o meu pensamento é de ajudar", disse.

Reforço, Ibson diz estar pronto para estrear no Santos