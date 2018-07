Diretoria do Santos vai atrás de reforços para Muricy Ramalho

SANTOS - Estagnado no meio da tabela e sem mais nenhuma ambição no Campeonato Brasileiro, a diretoria do Santos corre atrás de reforços para a próxima temporada. Muricy Ramalho já enviou uma lista de nomes ao presidente Luis Álvaro de Oliveira Ramos, que promete correr para trazer os nomes pedidos pelo técnico.

Entre os nomes especulados estão o do atacante argentino Pablo Aimar, do Benfica e Diego, do Wolfsburg. Mas a realidade do Santos não é a mesma de outros tempos e a diretoria trabalha com a possibilidade de reforços mais modestos.

Na mira estão jogadores que se destacaram no Brasileirão com o lateral-esquerdo Douglas Santos e o meia Rhayner, ambos do Náutico. O meia Hugo, do Sport, e que trabalhou com Muricy no São Paulo, também pode pintar na Vila em 2013.

Sonho da torcida, o atacante Robinho não deve voltar a vestir a camisa do time santista. O alto preço pedido pelo Milan (15 milhões) afasta o ídolo, que pode acabar no Vasco - o clube italiano pode propor ao carioca uma troca com o zagueiro Dedé, da seleção brasileira.

GULLIT

O ex-jogador holandês Rudd Gullit, que está no Brasil para divulgar suas redes sociais, esteve ontem no CT Rei Pelé e conheceu Neymar. Para ele, o craque santista "poderá ser eleito o melhor do mundo, mas vai precisar de tempo. Ele é muito jovem, um diamante que ainda precisa ser trabalhado". Gullit ainda defendeu a transferência do atacante para a Europa.