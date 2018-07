Diretoria negocia patrocínio 'casado'

O Corinthians projeta aumentar em mais de R$ 10 milhões o faturamento de patrocínio de camisa para 2012 e pode envolver nas negociações a venda do nome do Itaquerão. As receitas que hoje são de R$ 47 milhões por ano podem atingir até R$ 60 milhões, segundo o departamento de marketing.

As negociações para o patrocínio principal estão em andamento há alguns meses. O vínculo com o principal parceiro do clube, a Hypermarcas, termina no final de março, com possibilidade de renovação. Essa negociação, contudo, será mais demorada, porque a diretoria conversa com mais de uma empresa.

Além disso, existe uma série de pacotes de patrocínio que estão sendo oferecidos. A opção que seria mais vantajosa para a diretoria é a venda de um pacote completo. A ideia é oferecer a uma empresa o patrocínio principal da camisa, mas também os namming rigths do estádio que será construído em Itaquera e do CT do Parque Ecológico.

Em entrevista ao Estado, o presidente Andrés Sanchez disse que espera definir até março a venda pelos direitos pelo nome do Itaquerão. Porém, essa venda casada é difícil. Primeiro porque o valor exigido para batizar o estádio gira em torno de R$ 400 milhões e seria um contrato de no mínimo dez anos.

Estão entre as empresas interessadas bancos e empresas aéreas, nacionais e do exterior. Algumas companhias são árabes, como já revelou o Estado. Já o contrato do patrocínio principal envolve um valor menor - hoje é de R$ 37 milhões e pode chegar a R$ 47 milhões em 2012 - e por um prazo também mais curto: cerca de três temporadas.

A diretoria banca esses números mesmo que o clube não conquiste o Brasileiro. E também descarta a contratação de um jogador do calibre de Tevez para atingir um contrato maior de patrocínio de camisa.

Novo parceiro. Nesta semana o clube acertou a renovação do patrocínio da barra da camisa: era de R$ 7,5 milhões passou a R$ 10 milhões.

O contrato menor de patrocínio de camisa, com Tim, rende ao clube R$ 2,5 milhões por ano e termina em julho de 2013. F.H. e V.M.