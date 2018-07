Diretoria pede adiamento dos jogos com Bota e Sport

Aproveitando o bom relacionamento do presidente Mário Gobbi com José Maria Marin, presidente da entidade com o qual viu o jogo da Libertadores, anteontem, o clube pedirá que os jogos contra Botafogo (dia 30, no Pacaembu, entre as duas decisões da Libertadores) e Sport (8 de julho, na Ilha do Retiro, logo após o confronto de volta) sejam adiados para não atrapalhar a preparação alvinegra à final.

Ano passado, envolvido na fase decisiva da Libertadores, o Santos conseguiu o adiamento de quatro jogos, um deles contra o próprio Corinthians.

"Tenham bom senso e transfiram os jogos, por favor comando do futebol", apelou o técnico Tite, desesperado com o esgotamento dos jogadores e também com possíveis lesões de atletas importantes. "Tem cara que tá demolido aqui. Depois um jogador estoura o joelho e claro que não dá tempo de recuperação."

Tite já assumiu que não dá para usar reservas numa competição com adversários mais fortes e não quer ficar até dezembro lutando contra a queda. / F.H.