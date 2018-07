Diretoria santista diverge sobre Robinho

A cúpula santista não fala a mesma língua quando o assunto é a possibilidade de contratar Robinho. O presidente Luís Álvaro de Oliveira Ribeiro, que está de licença para cuidar da saúde, disse que ontem o clube enviou uma proposta por escrito para o Milan e que está confiante em trazer o atacante, Mas o vice Odílio Rodrigues, que ocupa interinamente a presidência, disse ter pouca esperança de que a negociação seja bem sucedida.

Em entrevista a uma emissora de tevê em Fortaleza, Luís Álvaro afirmou o seguinte: "Robinho está firmemente disposto a voltar para o Santos. Há uma diferença entre o que o atleta pretende e que o Milan pretende. mas acho possível ser contornado."

Em Santos, Odílio Rodrigues disse que o Milan quer muito dinheiro para liberar o atacante. "Acho muito difícil ele vir."

Na Itália, a diretoria do Milan negou ter recebido uma proposta oficial do Santos por Robinho, o que derruba a versão de Luís Álvaro. E o presidente Silvio Berlusconi tem dito em suas entrevistas que não tem intenção de abrir mão do atacante.

Como a negociação com Robinho parece cada vez mais difícil, o Santos estuda a possibilidade de tentar a contratação de Nenê, do PSG.

De acordo com o jornal francês Le Parisien, o jogador recebeu sondagens de Santos, Corinthians e Cruzeiro.

"Tivemos uma conversa com representantes do Nenê meses atrás. Ele é um jogador interessante e teve uma boa passagem pelo Santos, mas ainda não há nada concreto", explicou Odílio Rodrigues.

Reforço. O lateral-esquerdo Guilherme Santos, ex-Figueirense, está perto de ser confirmado como novo jogador do clube. Tanto dirigentes do Santos como do Atlético-MG, clube detentor dos direitos do jogador, afirmam que a negociação está perto de ser concluída.

"As conversas estão avançadas ", admitiu o vice-presidente santista.