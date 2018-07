Diretoria se irrita e encerra negociação por Montillo

"Aviso oficialmente que a proposta não tem mais validade. O Montillo não será jogador do Corinthians. Se eu receber uma ligação amanhã, não vai valer mais", desabafou o cartola no Pacaembu, antes do amistoso.

Esse é o capítulo final da longa negociação que começou no ano passado e teve várias reviravoltas. Dirigentes do Corinthians chegaram a viajar a Belo Horizonte e apresentaram proposta de R$ 20 milhões. Não houve negócio, porque o Cruzeiro pediu nada menos que R$ 40 milhões.

Roberto de Andrade disse que tentou um novo contato com o Cruzeiro ontem à tarde, mas que não foi atendido. "Acho falta de respeito. O Cruzeiro tem o direito de não vender, mas o Corinthians merece uma resposta."