Diretoria veta goleiro no São Paulo e contraria Leão de novo

SÃO PAULO - Emerson Leão busca autonomia nas decisões sobre o elenco do São Paulo, mas tem esbarrado na diretoria. No último episódio, envolvendo a vinda de um goleiro para suprir a ausência de Rogério Ceni, a diferença de discursos foi evidente e mostrou a limitada influência do treinador na montagem da equipe.

Após bater o São Caetano, sábado, no Morumbi, Leão garantiu que há necessidade de buscar um substituto para Ceni. A diretoria, porém, negou qualquer intenção. "Respeitamos a opinião dele, mas também temos nossas observações. Não há qualquer necessidade, é questão fechada", disse o vice de futebol, João Paulo de Jesus Lopes.

Diferente de Leão, o dirigente disse que os reservas Léo e Leonardo podem entrar, se for necessário. "Ouvimos o preparador de goleiros (Haroldo Lamounier) e temos absoluta confiança neles", disse João Paulo, que crê no retorno de Ceni antes dos 6 meses previstos pelos médicos.

Não é a primeira vez que Leão e a diretoria batem cabeça - e o treinador acaba desmentido. No início deste mês, Leão disse que buscava um reserva para a lateral direita, mas a diretoria vetou.

No ano passado, o discurso já era pouco afinado em relação a Dagoberto, que tentava antecipar sua ida para o Inter. Enquanto Leão garantia que o atacante poderia ser trocado por algum jogador do clube gaúcho, a diretoria descartava a hipótese: e Dagoberto só foi liberado com compensação financeira.

Sem Rogério e Luis Fabiano, que saiu machucado no jogo com o São Caetano, Lucas disse que não pensa em ser o capitão. "Não tenho perfil de capitão. Deixo para o pessoal de defesa", disse ele. Rhodolfo deve ser o dono da braçadeira contra o Guarani, na quinta, se estiver recuperado do edema na coxa direita.