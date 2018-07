Dirigente costurou sua saída da Fifa

Quando José Maria Marin anunciou em 12 de março que Ricardo Teixeira estava saindo da CBF, a Fifa reagiu publicamente como se tivesse sido pega de surpresa. Levou dias para comentar o fato e não se pronunciava se o brasileiro seria substituído por outro brasileiro no Comitê Executivo da organização. Mas tudo não passava de um teatro, cuidadosamente montado durante meses. A entidade máxima do futebol já havia sido informada com bastante antecedência que a mudança na CBF iria ocorrer, o que garantiu tempo para preparar uma transição, na esperança de não afetar os acordos fechados entre parceiros comerciais, a Fifa e a CBF para a realização da Copa do Mundo de 2014.

A preparação começou pelo menos seis meses antes do anúncio de sua renúncia. Num primeiro momento, a Fifa recebeu a informação de que Teixeira deixaria de acumular as funções de presidente da CBF e presidente do Comitê Organizador da Copa, o que ocorreu semanas depois.

A esperança dentro da entidade era de que, com a mudança, a relação entre cartolas e governo fosse facilitada. A presidente Dilma Rousseff havia decidido fechar as portas para Teixeira, o que impedia o diálogo entre organizadores, Fifa e governo.

Três meses antes da renúncia, a Fifa também seria informada do próximo passo de Teixeira. Para a entidade, a meta era ter garantias de que os acordos nem sempre escritos e os compromissos verbais com a CBF seriam mantidos. Jérôme Valcke, secretário-geral da Fifa, havia construído uma relação de amizade com Teixeira, chegando a ir a sua fazenda no interior do Estado do Rio.

Em coletivas de imprensa em Zurique, Valcke chegava a combinar com Teixeira o que diria para os jornalistas, em nome da Fifa. O caso da exclusão do Morumbi da Copa, medida tomada em 2010, foi um dos exemplos da coordenação entre Valcke e Teixeira.

Nem todos dentro da Fifa mantinham essa relação com o brasileiro. Joseph Blatter, presidente de entidade, não escondia a relação conflituosa com Teixeira, numa briga pelo poder. Enquanto Valcke atuava como aliado de Teixeira, Blatter incendiava a situação do brasileiro, criticando sua gestão e apontando suspeitas de corrupção.

Autopreservação. Blatter não hesitou em usar Teixeira para limpar a própria imagem. Pressionado para revelar os bastidores do caso de corrupção que mexeu com a Fifa nos anos 90, Blatter optou por "sacrificar" o brasileiro e tirar sua oposição à publicação dos documentos da Fifa que revelariam que Teixeira recebeu subornos da ISL, empresa de marketing da Fifa.

Mas, para todos, o importante na transição era ter um novo nome que representasse uma continuação, pelo menos em termos comerciais. Não por acaso, a escolha de um substituto para Teixeira na cúpula da Fifa foi negociada com antecedência, no cargo de membro do Comitê Executivo da entidade.

A continuidade também interessava para a CBF. O objetivo seria o de não perder o espaço do Brasil dentro da organização e, ao mesmo tempo, manter uma pessoa ligada a Teixeira.

O nome de Marco Polo Del Nero, indicado semanas antes da queda de Teixeira para substituí-lo no Comitê Executivo da entidade, acabaria confirmado pela Fifa dias depois da renúncia. Durante o ano, Del Nero daria mais de uma demonstração que mantinha um posicionamento parecido ao de Teixeira em temas dentro da Fifa. Logo em sua primeira reunião em Zurique, em março deste ano, declarou que não acreditava que a Fifa teria de passar por reformas profundas, depois dos escândalos de corrupção. Defendeu acordos assinados por Teixeira com parceiros comerciais da seleção e manteve postura crítica, nos bastidores, em relação ao governo.

Em setembro, no hall de entrada da Fifa, Del Nero não poupou críticas ao governo numa conversa reservada com o cartola uruguaio, Eugênio Figueredo. "Nós temos um ministro do Esporte que é um comunista alucinado", disse Del Nero, em relação a Aldo Rebelo, que já ocupava o ministério. Ao ver que a reportagem do Estado estava perto, o cartola pegou no braço do uruguaio e o afastou para continuar a conversa.

Entre os parceiros comerciais, o trabalho de Teixeira para costurar uma transição sem prejuízos também levou meses. Em julho de 2011, agentes que atuam em acordos comerciais entre seleções foram já informados de que uma transição estaria ocorrendo. Entre os parceiros da CBF, a corrida foi para perpetuar contratos e assegurar lucros.

Acordos milionários. Em novembro do ano passado, no Catar, Teixeira aproveitou amistoso da seleção para renegociar acordos até 2022. Um deles dá o direito à empresa árabe ISE de realizar os amistosos da seleção por dez anos e, curiosamente, por um preço inferior ao que pagava desde 2006 - representava algo em torno de US$ 1,2 milhão por jogo. Agora, esse valor está em US$ 1,05 milhão por partida.

Se não bastasse, a empresa árabe terceirizou a operação de organização de amistosos para a Pitch International, empresa que nunca havia realizado uma só partida de futebol.

No Natal de 2011, executivos e intermediários viajariam até a fazenda de Teixeira para redesenhar os acordos ainda em curso. As revelações sobre os contratos assinados às vésperas da saída de Teixeira chamaram a atenção de Dilma Rousseff, que pediu que Pelé - uma espécie de assistente do Planalto para a Copa - averiguasse o que de fato havia ocorrido, reforçando a percepção do governo de que Teixeira e seus interesses continuam vigentes na CBF e na Fifa.