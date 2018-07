Dirigente da Ponte Preta promete 'faxina' para reduzir elenco

Sem citar nomes, o dirigente disse que de dez a 11 jogadores serão liberados para reduzir o orçamento, principalmente porque alguns reforços ainda chegarão. Após o Paulistão, a Ponte liberou o zagueiro Ferron, os volantes Marcos Serrato e Eurico, e os atacantes Taiberson, Alexandro e Hugo Ragelli.

O lateral-direito Nino Paraíba interessa ao Santa Cruz e pode ser negociado a qualquer momento pela Ponte, enquanto o volante Jonas perdeu espaço no elenco e também deve sair. Já treina em separado.

Nesta quinta-feira, a Ponte Preta recebe o Genus-RO, no Moisés Lucarelli, e joga por um empate para se classificar à terceira fase da Copa do Brasil. No domingo, o time campineiro estreia no Brasileirão diante do Figueirense, em Florianópolis (SC).