Dirigente diz que tentará incluir surfe na Olimpíada

O presidente da Associação Internacional de Surfe, Fernando Aguerre, afirmou que intensificará a sua campanha para levar o esporte a ser incluído no programa de competições dos Jogos Olímpicos. A promessa foi realizada após o argentino ser eleito para o seu oitavo mandato no comando da entidade.

Aguerre preside a associação desde 1994 e não teve adversário na votação realizada em Punto Rocas, no Peru. A neozelandesa Barbara Kendall, que competiu no windsurfe em cinco edições da Olimpíada - a disputa faz parte do programa da vela nos Jogos - e conquistou o ouro em 1992, em Barcelona, foi eleita uma das vice-presidentes, assim como Casper Steinfath, bicampeão mundial do paddleboard de pé.

O argentino disse que a eleição de Kendall, que é membro do Comitê Olímpico Internacional, e a chegada de novas tecnologias podem marcar uma grande mudança no surfe. "Isso pode nos aproximarmos da admissão aos Jogos Olímpicos". Kendall também exibiu otimismo sobre a possibilidade de o surfe fazer parte das competições da Olimpíada em um futuro próximo. "Com seus jovens fãs e seu atrativo mundial, o surfe pode seguir crescendo e conquistar o objetivo de ser parte do programa olímpico".