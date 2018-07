Dirigente do COI descarta doping por ingestão de comida

Diretor da comissão médica do COI e vice-presidente da Agência Mundial Antidoping (WADA), Arne Ljungqvist ironizou a justificativa usada por Contador e outros esportistas. O especialista disse que são "velhas histórias", utilizadas há 30 anos, sem o respaldo dos organismos internacionais.

Ljungqvist, contudo, não descartou a chance de contaminação acidental em alguns casos. "Certamente qualquer juiz ou tribunal inocentaria uma pessoa que demonstrasse ter se contaminado de forma 100% acidental. Mas até agora não temos nenhum caso desse tipo", ponderou o especialista, que evitou comentar o caso de Contador.

O espanhol, que correu o risco de ser suspenso por dois anos, foi absolvido pela federação de ciclismo do seu país neste mês. Insatisfeitos com o veredicto, a União Ciclística Internacional e a WADA ameaçam apelar à Corte Arbitral do Esporte (CAS). "Não é a primeira vez que uma federação nacional perdoa seu próprio atleta. Por isso temos a garantia de um sistema de recursos", comentou Ljungqvist.

JUDÔ - A justificativa de comida contaminada foi utilizada recentemente também pela judoca chinesa Tong Wen, atual campeã olímpica e mundial. Nesta semana, ela foi liberada para voltar às competições pela CAS, que aceitou seu recurso. A decisão da corte foi criticada nesta sexta-feira pela Federação Internacional de Judô.

Em nota, a entidade afirmou que a liberação da CAS "terá uma influência negativa" no judô em nos outros esportes. O tribunal alegara que a federação internacional cometeu erros laboratoriais na execução dos testes da chinesa. Assim como Contador, Tong Wen foi flagrada no exame com a substância clembuterol.