Dirigente do São Paulo promete a 'cereja no bolo', que pode ser Nilmar

SÃO PAULO - O elenco do São Paulo para a próxima temporada ainda não está fechado. Apesar das negativas da diretoria tricolor, existe o interesse em Nilmar, que está no Al Rayyan, do Catar, e pode desembarcar no Morumbi por empréstimo. Sem falar nomes, Adalberto Batista, diretor de futebol, garante que o clube terá mais uma grande contratação.

"Será um jogador de nome, atacante, para jogar pelas beiradas do campo, que pode ser a nossa cereja no bolo. Está difícil, quem sabe não conseguimos em janeiro", revela o dirigente. Outros nomes que surgem são de Robinho, atualmente no Milan, Taison, no Metalist da Ucrânia, e Diego Tardelli, que atua pelo Al-Gharafa, do Catar. "Quando anunciamos o Lúcio, nosso site saiu duas vezes do ar. Isso só tinha acontecido com a chegada do Luis Fabiano e do Paulo Henrique Ganso. Acho que esse outro jogador pode derrubar o site."

Breno Tannuri, advogado de Nilmar, não vê a possibilidade de o jogador voltar para o Brasil. "A chance é zero. Ele está muito bem no Catar", diz.

Até agora, o São Paulo já acertou com os atacantes Aloísio e Negueba, mas como eles ainda têm contrato com o antigo clube até o final do ano, os reforços só serão anunciados em janeiro, com apresentação no dia 3 ou 4. Segundo Adalberto, o São Paulo desistiu de outro antigo sonho de consumo, o meia Montillo, que está no Cruzeiro. "Acredito que ele vá continuar onde está."