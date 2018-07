Dirigente do São Paulo vai ao Rio para discutir UFC no Morumbi

SÃO PAULO - Em mais uma etapa das negociações para a realização do evento no estádio do Morumbi, em junho, o UFC convidou ontem o São Paulo para ver de perto a edição carioca, que será realizada sábado. Roberto Natel, vice-presidente social e de esportes amadores, vai representar o clube.

É ele quem está negociando o aluguel do estádio desde o início das tratativas."Vou porque quero ver como é a estrutura", explica o dirigente, que já passou o preço do aluguel do estádio tricolor por 15 dias de uso, que é o tempo necessário para montagem e desmontagem dos equipamentos, incluindo o octógono.

Roberto Natel mantém em sigilo os valores que serão cobrados, mas quando recebe um show internacional o São Paulo costuma tirar R$ 1,2 milhão líquido por um período de cerca de dez dias de uso. "Vamos negociar porque é uma data um pouco mais longa que eles precisam", diz.

Ele já passou os valores para o presidente Juvenal Juvêncio, que concordou, e pensou até em levá-lo ao Rio para assistir às lutas. "Mas duvido que ele aceite", brinca. Além do aluguel do estádio, o UFC se encarregará de toda a estrutura extra necessária, como a cobertura para o octógono, iluminação específica e outros itens.

"Eles também querem fazer uma arquibancada lateral na pista de atletismo, de três fileiras de cadeiras. Será uma estrutura provisória, para que o torcedor fique mais perto da luta", revela.

A expectativa é que o público do evento ultrapasse 70 mil pessoas e bata o recorde de 55 mil do UFC 129, no Canadá. "São 67 mil torcedores nas arquibancadas e é possível colocar mais 15 mil no gramado. Mas eles devem botar menos que isso."

O dirigente afirma que o clube quer receber a edição paulista do UFC, que terá a final do The Ultimate Fighter, reality show de lutadores que será exibido pela TV Globo, e o combate entre Vitor Belfort e Wanderlei Silva. "Para o São Paulo é totalmente positivo receber um evento desses. Temos muito interesse que o UFC venha para o Morumbi. Mas precisa ser economicamente viável", explica.

No Rio, no primeiro dia ele observará como é construído o evento na Arena HSBC. No outro, verá as lutas da noite. "Meu filho gosta. No meu caso, é a primeira vez que vou ver. Quero entender como é a entrada do público, a montagem, preciso ter essa noção para poder sentar e discutir. Queremos que seja um evento de sucesso", conclui.

FORA DE COMBATE

Fabio Maldonado sofreu duas lesões na costela e está fora do UFC 142, no Rio. Ele enfrentaria Caio Magalhães e, por isso, o combate foi cancelado, deixando a edição com dez lutas.