Dirigente do tiro é reeleito e completará 38 anos no cargo

Se no Brasil a nova redação da Lei Pelé agora permite um máximo de dois mandatos consecutivos de dirigentes à frente de entidades esportivas, nada impede infinitas reeleições em federações internacionais. A de tiro esportivo (ISSF) é um exemplo claro. Nesta quarta-feira, reelegeu o mexicano Olegario Vazquez Raña, de 79 anos, no cargo desde 1980.

A assembleia geral da entidade, reunida em Munique (Alemanha), deu a Vazquez Raña 165 votos, contra 128 do Sheik Salman Al Sabah, do Kuwait. Assim, o mexicano vai assumir seu nono mandato, ficando no cargo por mais quatro anos, até 2018. Completará 38 anos à frente da ISSF.

"Vocês podem estar certos de nos próximos quatro anos as mudanças e a evolução vai continuar. Vamos continuar a trabalhar na nossa agenda, para tornar-nos mais fortes, para encontrar mais atletas em todo o mundo, de modo que o nosso amado esporte vai se tornar mais atraente para as pessoas e mais sólido no movimento olímpico", disse o dirigente mexicano, dono de um conglomerado de comunicação no seu país.