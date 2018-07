Dirigente fala em 'propina' na escolha da sede da Euro

Depois da Fifa, agora é a vez de a Uefa entrar em crise diante de uma acusação de corrupção. Um ex-cartola europeu afirmou que a candidatura conjunta de Polônia e Ucrânia pagou propinas milionárias para ganhar o direito de receber a Eurocopa de 2012, o terceiro maior evento esportivo do mundo depois da Copa do Mundo e dos Jogos Olímpicos.

A acusação foi feita pelo ex-cartola de Chipre, Spyros Marangos, que garante ter provas do pagamento.

Segundo ele, a Eurocopa de 2012 não teria sido escolhida, mas sim comprada. Ontem, a Uefa pediu que Marangos entregue até amanhã as provas da corrupção à entidade para que possa investigar o caso. O ex-cartola foi por anos o tesoureiro da Federação de Futebol do Chipre e insiste que por meses tentou alertar a Uefa sobre o pagamento de propinas para a votação - disse, ainda, que ninguém o escutou.

Agora, a Uefa garante que está pronta para abrir investigações, mas depende das provas de Marangos. "Só podemos abrir investigações se tivermos evidências tangíveis (da corrupção)", afirmou a entidade em um comunicado. "Se nada for entregue, a Uefa se reserva o direito de processar o indivíduo criminalmente por fazer declarações difamatórias."

Ontem, a Fifa viveu mais um dia de tensão, depois da avalanche de revelações de que a escolha da Copa de 2018 teria sido alvo de acordos ilegais. Em Zurique, membros do Comitê Executivo estiveram reunidos com a cúpula da entidade. Ricardo Teixeira, presidente da CBF, esteve presente no encontro.