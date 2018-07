Dirigente revela que MotoGP voltará ao Brasil em 2014

SÃO PAULO - O Brasil vai voltar a ter uma prova da MotoGP, principal categoria da motovelocidade no mundo, já na próxima temporada, em 2014. Quem garante isso é o presidente da Confederação Brasileira de Motociclismo (CMB), Firmo Alves. De acordo com o dirigente, as tratativas com os organizadores da categoria estão avançadas.

"Em 2014 já temos a garantia de que termos de volta o Moto GP de volta ao Brasil", disse Firmo, em entrevista ao SporTV, durante evento de lançamento de uma equipe brasileira que disputará provas de motovelocidade.

O Brasil não sedia uma etapa da MotoGP há nove temporadas. A última vez que a categoria realizou provas por aqui foi em 2004, no antigo Autódromo de Jacarepaguá, no Rio, agora fechado para a construção do Parque Olímpico.

A CMB não revelou detalhes de onde a prova seria realizada em 2014, mas ela negociava para que acontecesse em São Paulo, que já recebeu a categoria em 1992. Atualmente apenas um brasileiro compete na MotoGP. É Eric Granado, de 16 anos, que em 2013 vai competir na Moto 3, segunda divisão de acesso.

Atualmente o calendário da categoria tem 18 provas, sendo quatro delas na Espanha, três nos Estados Unidos e duas na Itália. Catar, França, Itália, Holanda, Alemanha, República Checa, Malásia, Austrália e Japão também têm etapas programadas em 2013.