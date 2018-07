Dirigentes do UFC querem luta de Wanderlei Silva e Sonnen no Brasil

SÃO PAULO - Os dirigentes do UFC decidiram trazer para o Brasil a próxima luta de Wanderlei Silva. Representante da modalidade, Dana White havia anunciada que o confronto entre o brasileiro e Chael Sonnen fosse realizado em Las Vegas, nos Estados Unidos, no UFC 173, em 24 de maio. Mas ele mudou de ideia. Querem agora que Wanderlei Silva e Sonnen lutem dia 31 de maio, no Brasil, em cidade que ainda será escolhida.

"No dia 24 de maio, teremos o UFC 173 em Las Vegas, com o ex-campeão do UFC e superstar brasileiro Vitor Belfort, que nunca esteve tão bem em sua carreira, desafiando o campeão dos médios, Chris Weidman, o americano que bateu o grande Anderson Silva duas vezes. Será uma grande luta entre dois dos melhores pesos-médios do mundo. E será em Las Vegas! Se você precisava de um motivo para conhecer Las Vegas, agora você tem um! Uma semana depois, no dia 31 de maio, Wanderlei e Sonnen terão a chance de fazer um grande duelo, na final do The Ultimate Fighter Brasil 3", disse Dana White ao Globo Esporte, da Rede Globo.

O evento no País, de acordo com Dana, terá ainda as finais da edição do reality show desta temporada, nas categorias peso-pesado e o peso-médio.