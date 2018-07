Dirigentes do vôlei descartam ajuda eletrônica em Londres 2012

O uso do sistema no torneio Final Four da Liga dos Campeões da Europa, na Polônia, despertou especulações de que a tecnologia, já utilizada em modalidades como tênis e críquete, poderia ser implantada nos Jogos de Londres.

"A FIVB segue discutindo e explorando a possibilidade de usar um sistema de revisão com o potencial para uma possível implementação em algum momento futuro", disse em comunicado o vice-presidente executivo da entidade e responsável pela arbitragem, Andre Meyer.

"Não obstante, nenhuma decisão firme foi tomada até este momento e seguem as avaliações. Uma coisa está certa: definitivamente não é viável implementar um sistema assim nos Jogos de Londres pelo tempo, e qualquer decisão nesse sentido só teria em mente o Campeonato Mundial da FIVB de 2014", acrescentou.

