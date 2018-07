Dirigentes e comissão técnica se reúnem para começar a limpeza no Palmeiras

SÃO PAULO - Ainda amargurados com a precoce queda para a Série B, dirigentes do Palmeiras se reúnem hoje para dar início à grande reformulação no elenco para o ano que vem. A reunião na Academia de Futebol contará com a presença do presidente Arnaldo Tirone, do gerente de futebol César Sampaio e do técnico Gilson Kleina. Eles vão definir quem fica e quem sai do clube.

A tendência é que algumas dispensas já sejam feitas antes do término do Brasileiro. Algo que facilita a faxina no elenco é que muitos dos jogadores que a diretoria e a comissão técnica querem longe do clube têm contrato só até o fim do ano. Os dois que encabeçam a lista são João Vitor e Daniel Carvalho. Ainda estão na relação: Correa, Leandro, Artur, Betinho, Obina, Thiago Heleno e Román.

Alguns atletas que têm vinculo mais longo devem ser emprestados, como o zagueiro Leandro Amaro e o meia Mazinho.

A ideia é que sejam liberados jogadores que apenas compõe o elenco e que, em seus lugares, entrem os garotos das categorias de base. Já na partida contra o Flamengo, os torcedores puderam conhecer um pouco mais dos jovens pouco aproveitados até então, casos do meia Bruno Dybal e do atacante Vinícius.

Outras novatos terão oportunidades. O lateral-direito Bruno Oliveira, o zagueiro Wellington - que chegou a atuar com Felipão - , o meia Diego Souza e os atacantes Emerson e Índio vão se integrar aos profissionais.

Kleina vai aproveitar o Campeonato Paulista para testar a garotada, mas, dependendo do desempenho de cada um, são grandes as chances de alguns deles já atuarem diante do Atlético-GO, no próximo domingo, pelo Brasileirão. Para essa partida, 12 jogadores estão machucados e são dúvida. E Barcos, Márcio Araújo e Román estão suspensos. A lista dos jogadores que estão emprestados pelo Palmeiras para outros clubes ainda será analisada por Kleina, mas dois nomes que retornam para 2013 são certos: os volantes Wendel (na Ponte Preta) e Souza (no Náutico).

Tirone na praia. Horas após a queda do Palmeiras para a Série B, o presidente Tirone foi flagrado apenas de shorts e boné, curtindo a praia do Leblon, no Rio.

A imagem fez com que muitos torcedores protestassem por meio de mídias sociais, alegando que a cena mostrava o descaso do dirigente com a situação do clube. Em entrevista ao Estado, Tirone se explicou.

"Fui ao jogo, aproveitei e fiquei por aqui (Rio). Tomei um banho de mar para desestressar. Qual o problema? Se o jogo fosse em Piracicaba, até poderiam reclamar de eu estar na praia. Mas foi no Rio. Reclamar disso é maldade pura", lamentou.