Disputa pela pole deve ser apertada no treino classificatório

A necessidade de vencer de qualquer maneira o GP do Brasil de Fórmula 1 fez Nico Rosberg reagir nos treinos de ontem e mostrar que a briga pela pole position no treino classificatório de hoje, às 14h, será apertada na pista do Autódromo de Interlagos. Na disputa com o companheiro de Mercedes, o inglês Lewis Hamilton, o alemão levou a melhor nas duas sessões de treinos livres por vantagem de apenas 0,2 segundo.

Ao longo das três horas de carros na pista de Interlagos ontem, a dupla da Mercedes não foi ameaçada. Portanto, as 40 mil pessoas aguardadas pela organização devem ir ao autódromo hoje para ver uma disputa restrita aos carros prateados, mas com muita disputa interna dentro da escuderia alemã.

Rosberg está 24 pontos atrás do rival na classificação e sonha com o título graças à pontuação dobrada da última corrida, em Abu Dabi. A alteração faz ainda estar em disputa na temporada 75 pontos, e não apenas 50.

Um possível componente a aparecer e bagunçar a previsibilidade do GP do Brasil é a chuva. Segundo o site oficial da Fórmula 1, hoje deve ter pancadas justamente no horário do treino classificatório. Pela manhã, os pilotos voltam à pista para a terceira sessão de treinos.

A possibilidade de vir água anima os candidatos a azarão. "Com tempo seco, temos condições de chegar à segunda fila. Se chover, quem sabe, podemos começar a pensar em largar na primeira fila", planeja o australiano Daniel Ricciardo, da Red Bull, quarto colocado na segunda sessão de treinos.

Ontem, durante o dia, fez calor e as equipes tiveram bastante dificuldade com os pneus, que chegaram a ter bolhas na superfície pela alta temperatura da pista, com máxima de 57º C. As condições motivaram reações opostas dos dois rivais que brigam pelo título

"Historicamente acho que foi a temperatura mais alta que já vi neste circuito. O piso está mais suave e isso tem grande impacto sobre o carro", disse Nico Rosberg.

O alemão demonstrou muita preocupação com o desgaste dos pneus no novo asfalto de Interlagos. Enquanto isso, curiosamente, Hamilton minimizou as reclamações e preferiu elogiar o autódromo.

O inglês, que disse no começo da semana contar com a torcida brasileira, voltou a destacar a felicidade de estar no País.

"A pista estava ótima para pilotar. O circuito está diferente toda vez que venho para cá. Eles sempre fazem um bom trabalho com o asfalto", afirmou. Hamilton ainda contradisse os demais colegas do grid, ao comentar que antes da reforma Interlagos não era uma pista tão ondulada.

BRASILEIROS

Felipe Massa fez praticamente dois treinos idênticos ontem. Na primeira sessão, foi o quinto e na outra, o sexto mais rápido. Apesar disso, o piloto garante ter condições de lutar pelo pódio na corrida de amanhã. "É para isso que estamos trabalhando. Mas vimos que a Red Bull e a Ferrari estavam muito bem também. Será uma briga grande com eles", comentou.

O piloto de testes da Williams, Felipe Nasr, contratado pela Sauber para 2005, participou do treino pela manhã e ficou com o 12.º tempo. Foi a estreia dele pela Fórmula 1 em Interlagos.