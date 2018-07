Disputa pela presidência da CBDA vai parar na Justiça A disputa pela presidência da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), prevista para o dia 9 de março, foi parar na Justiça comum. A chapa de oposição a atual gestão da natação, de Coaracy Nunes, conhecida como "Muda CBDA", teve seu protocolo de registro de candidatura impugnado e acionou a Justiça para que possa participar da eleição. O responsável pela chapa, Julian Romero, entrou com mandado de segurança com pedido de liminar no Rio.