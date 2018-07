Disputa pelo 3º lugar não deveria existir

É difícil falar, mas, pelo histórico da Copa, a Alemanha tem um pouco de favoritismo. Até porque teve mais tempo para descansar. A Argentina fez um jogo difícil e não tem o Di María. Mas quem conta com Messi do outro lado tem sempre alguma coisa para falar.

Talvez isso seja o sinônimo do que é futebol. A maneira como o time joga coletivamente, defende quando tem de defender, não se impressiona em momentos do jogo quando está sofrendo e tem muito claro o que tem de fazer durante a partida. Sabe exatamente como as transições são muito fortes, sabe como sair num contra-ataque rápido, sabe se defender e é uma seleção muito organizada e com jogadores de muita qualidade.

A Argentina tem jogadores de qualidade na frente. Mas a gente está vendo uma Argentina um pouco diferente das Eliminatórias. É uma Argentina mais pragmática e defendendo bem. É uma Argentina que joga por uma ou duas jogadas importantes durante a partida. É uma Argentina cautelosa, que não assume riscos.

Lógico que, quando começou a Copa, tínhamos a esperança de que o Brasil fosse campeão, principalmente pela Copa das Confederações. Sempre defendi que a Copa das Confederações não serve de parâmetro, porque as seleções, principalmente a campeã do mundo, não vêm com o mesmo preparo e com a mesma dedicação.

O Brasil foi muito bem na Copa das Confederações, mas não conseguiu ser o mesmo no jogo contra a Alemanha. Era uma seleção que pressionava muito. Quando tinha a posse de bola, sabia exatamente o que fazer rapidamente.

Quem esperava que o Brasil levasse 7x1? Ninguém. Talvez, contra o Brasil da Copa das Confederações, a Alemanha continuasse sendo um pouco favorita, porque é uma seleção mais organizada neste momento e com jogadores de mais qualidade. Foi uma fatalidade, mas que serve para fazer uma avaliação do que realmente acontece.

Todo mundo sabe que o Brasil convive com uma falta de jogadores de qualidade há um bom tempo. Felipão conseguiu montar uma seleção forte e competitiva com o que tinha nas mãos. Com a perda de Neymar, sabíamos que seria ainda mais difícil. Mas nunca por 7x1, que, numa semifinal, é um resultado que ninguém nunca espera.

É difícil. Sou da opinião de que disputar o 3º lugar numa Copa do Mundo, para um jogador, é muito difícil. E entendo os motivos. Quando você chega à semifinal, o objetivo é só estar na final.

E se você não está na final, o outro jogo é difícil. Não é um jogo fácil, não. É um jogo com pouca ambição e ainda há a decepção tão grande da derrota da semifinal.

Na minha opinião, é um jogo que não deveria existir.