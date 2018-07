Disputa pelo cinturão de peso-leve do UFC acontece 8 de dezembro

SÃO PAULO - No dia 8 de dezembro, em Seatle, nos Estados Unidos, será realizada a disputa do cinturão na categoria peso-leve do UFC. A organização divulgou em seu site que mais quatro lutas serão adicionadas ao card do evento.

Os ex-participantes do The Ultimate Fighter (TUF), Brendan Schaub e Mike Swick irão se enfrentar além do participante da primeira edição do programa, Mike Swick, que irá duelar com Matt Brown.

Outras duas lutas que estavam agendadas para o UFC 151, que foi cancelado, serão realizadas nesta edição. Elas são: Daron Cruickshank x Henry Martinez e Tim Means x Abel Trujillo. Confira o card:

CARD PRINCIPAL

Ben Henderson x Nate Diaz

Maurício Shogun x Alexander Gustafsson

BJ Penn x Rory MacDonald

Mike Swick x Matt Brown

Brendan Schaub x Lavar Johnson

CARD PRELIMINAR

Ramsey Nijem x Joe Proctor

Daron Cruickshank x Henry Martinez

Tim Means x Abel Trujill