Disputas pela liderança e decisões movimentam o fim de semana

A programação do fim de semana será de jogos para acirrar a disputa pela liderança em campeonatos no Brasil e também no exterior. Como na rodada anterior quem está na frente tropeçou, os adversários diretos se aproximaram e vão entrar em campo sedentos pela chance de chegar à primeira posição, como é o caso do São Paulo, no Brasileirão.

O Tricolor diminuiu de sete para cinco pontos a distância para o Cruzeiro e para isso, terá de superar um duro compromisso no domingo, fora de casa. O lanterna Criciúma terá a estreia do técnico Toninho Cecilio. Curiosamente, o líder Cruzeiro também terá um confronto contra adversário que foge do rebaixamento. O 17º colocado, o Botafogo, é o oponente em jogo no Mineirão.

Outro candidato a aparecer no bloco da frente e que joga diante de um rival desesperado é o Corinthians, que no sábado volta ao seu estádio para receber o Coritiba. Há cinco jogos sem perder, o terceiro colocado, o Atlético-MG, tenta encostar na ponta diante do Atlético-PR, fora de casa. Recuperado de duas derrotas seguidas, o Inter, 4º colocado, vai à Vila Belmiro enfrentar o Santos.

O Palmeiras tem jogo-chave para fugir da queda, ao enfrentar o Bahia, na Arena Fonte Nova. Também como visitantes, Chapecoense, Vitória e Figueirense tentam sair de posições incômodas diante de, respectivamente, Flamengo, Grêmio e Sport. No Rio, no sábado, o Fluminense, a dois pontos do G-4, tenta entrar no grupo da frente e busca a vitória contra o Goiás.

32ª RODADA DO BRASILEIRÃO

Sábado

Grêmio x Vitória - 19h30

Goiás x Fluminense - 19h30

Corinthians x Coritiba - 21h

Domingo

Sport x Figueirense - 17h

Santos x Inter - 17h

Cruzeiro x Botafogo - 17h

Criciúma x São Paulo - 17h

Flamengo x Chapecoense - 19h30

Atlético-PR x Atlético-MG - 19h30

Bahia x Palmeiras - 20h

FUTEBOL INTERNACIONAL

Nos principais campeonatos europeus, os líderes tropeçaram na última rodada, inclusive o poderoso Bayern de Munique, na Alemanha. Com isso, a expectativa para os jogos do fim de semana aumentou bastante.

ESPANHA

Depois de perder para o Real Madrid no clássico, o Barcelona tenta se recuperar e recebe o Celta de Vigo neste sábado, pelo Campeonato Espanhol. Já os Merengues, que têm um ponto a menos que o time catalão, entram em campo no mesmo dia fora de casa, contra o Granada. O segundo colocado Sevilla abrem a rodada de domingo em um complicado confronto como visitante contra o Athletic Bilbao, que tanta fugir do risco de queda. Já o Atlético de Madrid deve ter missão mais fácil, pois em casa, no sábado, recebe o Córdoba.

INGLATERRA

O principal jogo da rodada do Campeonato Inglês está marcado para domingo, com o clássico entre as equipes de Manchester, com mando do City. Ambos fazem campanhas irregulares na temporada e tentam se aproximar do líder, o Chelsea, que vem de um empate com o Manchester United e tem boas chances de se recuperar. No Stamford Bridge, o time do técnico José Mourinho enfrenta o lanterna Queens Park Rangers. Também no sábado, o Liverpool abre a rodada fora de casa diante do Newcastle e o Arsenal recebe o caçula Burnley, em Londres.

ITÁLIA

Depois de sofrer a primeira derrota pelo Campeonato Italiano, ao cair diante do Genoa, a líder Juventus vai acompanhar com muita atenção o clássico deste sábado. Empatada com o time de Turim em 22 pontos, a Roma vai a Nápoles para um confronto que promete ser equilibrado. No mesmo dia, a Juve tem jogo complicado como visitante diante do Empoli, que foge das últimas posições. O lanterna e tradicional Parma encara a Inter de Milão, em casa, e no domingo, o terceiro colocado, o Milan, tenta retomar a arrancada ao receber o Palermo no San Siro.

OUTRAS LIGAS

As duas principais potências recentes do futebol alemão fazem o grande clássico da rodada, neste sábado. Depois de tropeçar, o Bayern de Munique recebe o Borussia Dortmund empenhado em voltar a abrir distância para os vice-líderes, que têm quatro pontos a menos. O Dortmund vem de quatro derrotas seguidas e está uma posição acima da zona de rebaixamento.

Na França, líder e vice-líder têm compromissos contra adversários que estão na parte de baixo da tabela. O Olympique de Marselha, dono da melhor campanha até aqui, recebe no sábado o Lens (16º) e no mesmo dia, o Paris Saint-Germain visita o Lorient (17º).

JOGOS DA TV

Sexta

Schalke 04 x Augsburg - 17h25 - ESPN+

Benfica x Rio Ave - 17h40 - ESPN Brasil

Sábado

Newcastle x Liverpool - 10h30 - ESPN Brasil

CSKA X Zenit - 10h55 - ESPN

Napoli x Roma - 11h55 - FOX Sports 2

Chelsea x Queens Park Rangers - 12h50 - ESPN Brasil

Granada x Real Madrid - 12h55 - ESPN

Arsenal - Burnley - 12h55 - FOX Sports

Lorient x Paris Saint-Germain - 13h55 - ESPN+

Empoli x Juventus - 15h - FOX Sports

Ajax x Dordecht - 15h25 - ESPN

Bayern de Munique x Borussia Dortmund - 15h25 - ESPN Brasil

Parma x Inter de Milão - 17h - FOX Sports

PSV x ADO - 17h40 - ESPN

Domingo

Lokomotiv Moscou x Dynamo Moscou - 08h25 - ESPN

Athletic Bilbao x Sevilla - 08h55 - ESPN Brasil

Manchester City x Manchester United - 11h25 - FOX Sports

Sampdoria x Fiorentina - 11h55 - FOX Sports 2

Borussia Mönchengladbach x Hoffenheim - 12h25 - ESPN

Aston Villa x Tottenham - 13h55 - FOX Sports

Villarreal x Valencia - 13h55 - ESPN Brasil

Milan x Palermo - 17h40 - FOX Sports

FÓRMULA 1

A antepenúltima corrida da temporada será no domingo, em Austin, nos Estados Unidos. Com 17 pontos de vantagem, Lewis Hamilton tenta ampliar a diferença para o colega de Mercedes, Nico Rosberg, para poder ser campeão já no próximo GP, o do Brasil, em Interlagos. A prova terá 18 carros, pois Marussia e Caterham, em crise financeira, não vão participar. Com isso, o treino classificatório da Fórmula 1 terá novas regras e promete ser mais acirrado.

TÊNIS

No último Masters 1000 do ano, os principais tenistas do mundo decidem o título em Paris. Com Roger Federer, Novak Djokovic e David Ferrer em quadra, a disputa do torneio será acirrada, já que todos eles têm o ATP Finals, em Londres, em vista.