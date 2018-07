Distúrbios em Baltimore obrigam liga de beisebol a adiar jogos

Em nota, o Orioles, que enfrentaria o Boston White Sox na segunda e nesta terça-feira, explicou que Baltimore está atraindo as atenções de todo o país pelos protestos pela morte de Freddie Gray. A cidade terá toque de recolher durante toda a semana, a partir desta terça-feira, e a Guarda Nacional foi convocada para restabelecer a segurança.

Ainda de acordo com o time de Baltimore, novas datas para os jogos adiados ainda não foram definidas. Ainda não foi tomada uma decisão a respeito da partida programada para a quarta-feira, novamente com o White Sox. A equipe joga em casa também de sexta a domingo, contra o Tampa Bay Rays.

CONFRONTOS - No início da noite de segunda-feira, o governo de Maryland decretou estado de emergência na cidade e a prefeita Stephanie Rawlings-Blake impôs toque de recolher à noite, quando pelo menos dois edifícios foram incendiados - a medida entra em vigor nesta terça e valerá por uma semana. Segundo autoridades locais, 15 policiais ficaram feridos nos confrontos.

A tensão racial que opõe a comunidade negra a agentes de segurança brancos em diversas partes dos EUA aflorou em Baltimore depois da morte de um homem negro desarmado de 25 anos. Freddie Gray teve sua coluna vertebral fraturada em circunstâncias ainda não esclarecidas depois de ser preso, no dia 12. Hospitalizado, ele entrou em coma e morreu uma semana mais tarde.

Seis oficiais envolvidos na prisão foram suspensos. Na sexta-feira, o vice-comissário de Baltimore, Kevin Davis, reconheceu que policiais não deram assistência médica necessária ao detido em "múltiplas" ocasiões.

A tensão racial entre os responsáveis pela segurança pública e comunidades negras explodiu no ano passado com a morte de Michael Brown, jovem de 18 anos que foi morto a tiros por um policial branco. O caso provocou semanas de protestos em Ferguson, no Estado de Missouri, alguns dos quais violentos.