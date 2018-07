Dívida dos clubes europeus bate recorde em dois anos

Clubes sendo leiloados como apartamentos confiscados por bancos, contas no vermelho e estádios sendo vendidos para pagar contas. O futebol europeu segue a mesma tendência da economia local e acumula déficits colossais. Dados da Uefa apontam que a dívida dos clubes subiu 36% nos últimos dois anos, atingindo US$ 10,9 bilhões (R$ 19,2 bilhões), um recorde.

Há menos de dez anos, metade dos 53 campeonatos nacionais europeus tinha lucro. Hoje, são só quatro. Na prática, a indústria europeia do futebol já estaria à beira da falência. Descontando os clubes que tiveram lucros, o futebol europeu terminou a temporada 2010-2011 com um déficit líquido de US$ 2,1 bilhões (R$ 3,7 bilhões), buraco que foi multiplicado por oito desde 2006. A entrada de recursos aumentou em 6% e chegou a 14,4 bilhões (R$ 32,9 bilhões) em 2010. Mas os gastos expandiram em 14% e 56% dos clubes estão hoje altamente endividados. Para a Uefa, chegou o momento de uma reforma e quem não tiver suas contas em dia até 2014 será excluído das ligas.

O CEO da Inter de Milão, Ernesto Paolillo, comparou a crise no futebol a dos bancos em 2008 e que gerou a pior recessão no mundo em 70 anos. "A situação da indústria do futebol é exatamente a situação da Itália, Espanha e Grécia", alertou, em referência a países que estão à beira da falência.

Brasileiros. Parte da crise já reflete nas transferências de jogadores. O comércio de atletas caiu em 400 milhões (R$ 915 milhões) em apenas um ano. Em 2007, clubes gastaram 3,2 bilhões (R$ 7,3 bilhões) em contratações. Em 2011, esse volume caiu para 2,5 bilhões (R$ 5,7 bilhões) diante da incapacidade de clubes de encontrar bancos que os emprestem dinheiro.

Nos últimos 15 anos, o levantamento da Uefa mostrou que os brasileiros estiveram na liderança entre os mais comprados por clubes europeus. Das 400 maiores transferências, 50 envolveram brasileiros. Apenas 14 deles foram envolvidos nas transações. No restante dos casos, a valorização ocorreu quando eles já estavam na Europa e eram transferidos de um clube a outro.

Quem mais lucrou nesses 15 anos com as vendas foram os clubes italianos, ingleses e espanhóis. Juntos, estiveram envolvidos na venda de 60% dos 400 passes mais caros do mundo. Apesar da queda de vendas, os times são obrigados a pagar 3,3 bilhões (R$ 7,5 bilhões) em salários de jogadores. Na Europa, 64% da renda hoje dos clubes vai para o pagamento de salários. 78 clubes gastaram mais de 100% de sua receita só com salários.