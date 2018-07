Dividido, Rivellino festeja 'situação agradável'

Oastro Roberto Rivellino vive um dilema: não sabe para quem torcer nesta reta final do Brasileiro. Entre Fluminense e Corinthians como campeão, ele fica em cima do muro para não ferir nenhuma relação construída com muito suor, gols e conquistas. Idolatrado nos dois clubes, por onde atuou nas décadas de 1960 e 70, se pudesse, dividiria o título. Mas, como não pode, "que vença o melhor".

Uma certeza ele tem: no dia 5 de dezembro, data da última rodada do campeonato, vai festejar a conquista de mais um troféu. E tanto faz o destino da taça: Laranjeiras ou Parque São Jorge.

"Os dois clubes moram no meu coração. Se um deles vencer, está de bom tamanho. Estou numa situação fácil, agradável", declarou Rivellino, que participou ontem da Soccerex Global Convention, feira internacional de negócios do futebol realizada no Forte de Copacabana, no Rio.

De acordo com o ex-meia, o líder Fluminense é o favorito a erguer o troféu, pois "vem demonstrando mais competência", e o meia Conca é o craque do campeonato. "O argentino é diferenciado."

Diante da maquete do novo Maracanã para a Copa de 2014, exposta na Soccerex, Rivellino tem a certeza de que, no futebol, só os gols de placa, os dribles desconcertantes e os passes precisos resistem ao tempo. "Esses lances jamais vão sair da minha cabeça", contou, emocionado.