Dividindo a conta

Desde outubro de 1990, quando Haug assumiu a divisão de Motorsport, a Mercedes conquistou quatro campeonatos mundiais de pilotos com seus parceiros na Fórmula-1 (dois de Hakkinen e um de Hamilton, com McLaren, e um de Button pela Brawn), dois títulos de construtores (McLaren em 98 e Brawn em 2009) e um total de 87 vitórias (78 com McLaren, 8 com Brawn e uma com sua equipe própria). Na DTM, venceu 54% das corridas disputadas e conquistou 32 títulos, entre os de pilotos e equipes.

Somando-se F-1, Indy, GT, Grupo C, F-3 e DTM, a Mercedes disputou, sob o comando de Haug, 986 corridas, das quais venceu 439.

Com tudo isso, não conseguiu cumprir a meta de estar na disputa do título da F-1 no terceiro ano de vida da equipe e, ainda, sofreu outro duro golpe ao perder a disputa na DTM para a rival BMW.

Os carros conhecidos como flechas de prata haviam deixado uma marca inesquecível na história da F-1 quando participaram dos Mundiais de 1954 e 1955. De um total de 12 corridas, eles venceram nove e levaram o argentino Juan Manuel Fangio a conquistar dois de seus cinco títulos mundiais. Um grave acidente nas 24 Horas de Le Mans de 55, quando morreram 83 espectadores, levou a Mercedes a abandonar as competições.

No início dos anos 90 ela voltou apenas como fornecedora de motores até que em 2010, já bem sucedida na parceria com a McLaren, assumiu o controle da Brawn e voltou a ter equipe própria disputando o Mundial.

Norbert Haug foi importante neste processo. Mas em três anos, mesmo trazendo de volta às pistas o maior ídolo alemão Michael Schumacher, a equipe conseguiu uma magra vitória em 2012, na China, e com Nico Rosberg. O máximo que Schumacher conseguiu foi um terceiro lugar.

Para a marca que, na primeira investida na F-1 tinha sido tão bem sucedida (dois anos campeã vencendo quase todas as corridas), não havia outra forma de encarar esta segunda fase - 58 participações, com uma vitória, quatro pódios de Rosberg e apenas um de Schumacher. Haug sai de cena, mas garante que deixa a equipe com estrutura bem montada.

Porém, além disso, há uma mudança clara na busca do sucesso a qualquer custo. Tudo começou quando a Mercedes aceitou assinar o Pacto da Concórdia, que garante a presença da marca no Mundial por mais oito anos. A contratação de Niki Lauda para fazer parte da equipe foi o segundo passo decisivo para que Hamilton aceitasse trocar uma equipe colecionadora de títulos por uma que, por enquanto, tem mais história do que conquistas na F-1.